Il Cagliari riesce a spuntarla sul Crotone. Dopo un primo tempo di alta tensione, terminato per 3-2, nella ripresa i sardi controllano e segnano nel finale la rete del 4-2 definitivo. In gol Lykogiannis, Simeone, Sottil (primo gol in Serie A per lui) e Joao Pedro. Per gli ospiti Messias e Molina.