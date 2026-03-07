Serie A, Cagliari-Como 1-2: Da Cunha regala 3 punti importanti e i lariani agganciano la Roma

Il Como di Fabregas batte 2-1 il Cagliari all’ Unipol Domus e aggancia la Roma al quarto posto in classifica con 51 punti.
In attesa della sfida di domani della Roma contro il Genoa, i lariani prendono 3 punti importanti per la corsa Champions. La squadra di Fabregas passa in vantaggio al 14′ con Baturina, poi devono fare i conti con l’infortunio di Perrone (da valutare per il big-match di domenica 15 marzo contro i giallorossi al Sinigaglia). A inizio ripresa Esposito ristabilisce l’equilibrio per i rossoblù, ma al 76′ ci pensa Da Cunha a regalare i tre punti ai lombardi. Nulla da fare per i sardi di Pisacane, che torna a perdere dopo due pareggi e resta al momento tredicesimo con 30 punti.