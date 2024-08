Si è concluso il match tra Cagliari e Como valido per la seconda giornata di Serie A. I sardi sono passati in vantaggio al 44′ grazie al gol di Piccoli. Gli uomini di Davide Nicola però non sono riusciti a portare l’1-0 fino a fine match, ma si sono fatti riprendere dalla rete di Cutrone che ha decretato il punteggio finale di 1-1. Il Cagliari sale così a quota due punti, dopo il pareggio ottenuto contro la Roma alla prima giornata. Sale a un punto, invece, la squadra guidata da Fabregas.