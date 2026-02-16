Il numero uno della Lega Serie A, Ezio Simonelli, rompe gli indugi e interviene con parole nette sulla questione arbitrale che continua a far discutere dopo l’ultimo incrocio tra Inter e Juventus. Al centro del dibattito, ancora una volta, l’utilizzo della tecnologia e un protocollo Var finito sotto accusa.

Simonelli non fa giri di parole e riconosce apertamente il passo falso tecnico emerso nel big match, definendolo un episodio che non può passare sotto silenzio. Secondo il presidente, l’attuale sistema presenta criticità evidenti e necessita di correttivi urgenti, a partire dalla gestione delle ammonizioni, tema su cui la Lega insiste da tempo. Il caso scoppiato nel derby d’Italia ha riacceso i riflettori su un regolamento considerato troppo rigido e poco funzionale. L’obiettivo dichiarato è chiaro: evitare che situazioni simili possano ripetersi, tutelando la regolarità del campionato e garantendo maggiore coerenza nelle decisioni arbitrali. Un messaggio forte, che suona come un segnale preciso alla classe arbitrale e agli organi competenti.