Serie A, Brescia-Lazio 1-2. Gli uomini di Inzaghi vincono in rimonta grazie alla doppietta di Immobile

Il 2020 per la Lazio inizia nel migliore dei modi. La squadra di Inzaghi infatti nel lunch match della diciottesima giornata di campionato vince in rimonta 2-1 in casa del Brescia. I padroni di casa si erano portati in vantaggio al 18′ con Mario Balotelli, per poi farsi recuperare e passare sotto a causa della doppietta del solito Ciro Immobile. Da sottolineare che gli uomini di Corini al 40′ sono rimasti in dieci per l’espulsione di Cistana. Con questa vittoria, nona consecutiva, i biancocelesti salgono momentaneamente a più quattro punti in classifica sulla Roma, che questa sera giocherà all’Olimpico contro il Torino.