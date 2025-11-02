Serie A, Bologna show al Tardini: Parma battuto 3-1

Il Bologna rialza la testa e lo fa con autorità. Dopo un avvio in salita, la squadra di Thiago Motta espugna il Tardini con un netto 3-1, piegando il Parma e tornando a correre verso l’Europa.

I padroni di casa avevano illuso il pubblico con il vantaggio lampo di Bernabé dopo appena un minuto, ma da lì in poi è stato un monologo rossoblù. Prima Castro ristabilisce la parità con una zampata nel primo tempo, poi nella ripresa completa la rimonta con la sua personale doppietta al 67’. In pieno recupero arriva anche la firma di Juan Miranda, che chiude i conti e mette il sigillo su una vittoria pesante.

Con questo successo, il Bologna resta agganciato alla Juventus e continua a inseguire il sogno europeo, in attesa di capire cosa farà il Milan stasera. Il Parma, invece, resta fermo al sedicesimo posto e dovrà guardarsi le spalle per non essere risucchiato nella lotta salvezza.