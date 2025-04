Nel “Monday Night” del trentunesimo turno di Serie A, si sono affrontate Bologna e Napoli, in una cruciale sfida per le posizione alte della classifica. Infatti gli Azzurri avevano l’occasione di accorciare ad un punto l’Inter in vetta; mentre i rossoblù avrebbero potuto superare l’Atalanta al terzo posto.

Così non è stato perché al “Dall’Ara” è finita in parità. La gara è stata a due volti: il primo tempo a favore della squadra di Conte, che ha chiuso in vantaggio grazie al gol di Anguissa. La seconda frazione è stata in mano agli uomini di Italiano che, dopo il fantastico gol di tacco di Ndoye, hanno sfiorato più volte il vantaggio.

La Roma dopo questa giornata resta a quattro punti di distanza dal Bologna quarto, ma l’impresa resta ancora più complicata visto il mancato aggancio alla Juventus.