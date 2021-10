Serie A, Bologna-Lazio 3-0: Barrow, Theate e Hickey piegano i biancocelesti

La Lazio crolla a Bologna. Gli emiliani liquidano i biancocelesti 3-0. La squadra di Mihajlovic chiude subito gli uomini di Sarri all’angolo e sferra un uno-due micidiale. Il tiro a giro sotto il sette di Barrow (14′) vale il vantaggio, tre minuti dopo arriva la girata di testa di Theate (18′).

La confusione della squadra di Sarri spiana la strada al tris di Hickey (68′). Decisiva la complicità di Reina, battuto sul palo di competenza con la palla che gli passa sotto il braccio. Espulso anche Acerbi per doppia ammonizione. Il difensore sarà dunque indisponibile per la sfida contro l’Inter al rientro dalla sosta. Il Bologna si porta così al nono posto con 11 punti, mentre la Lazio – in attesa della sfida dell’Atalanta di questa sera contro il Milan – è sesta con gli stessi punti.