E’ terminata Bologna-Lazio, gara valida per la ventiquattresima giornata di campionato, col risultato di 2-0 per i padroni di casa. Decisive le reti di Mbaye nel primo tempo e Sansone nel secondo. Sullo 0-0 Immobile ha sbagliato un calcio di rigore, decisivo in quel caso l’ex Roma Skorupski.