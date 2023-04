Serie A, Bologna-Juventus 1-1. Milik salva i bianconeri dalla sconfitta

La Juventus frena ancora in casa del Bologna. I bianconeri pareggiano contro la squadra di Motta dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo. A sbloccare la gara ci pensa Orsolini dal dischetto. Al 31′ la Vecchia Signora ha l’opportunità di mettere tutto in pari sempre dagli 11 metri, ma Milik si fa ipnotizzare da Skorupski. L’attaccante polacco nella ripresa si fa perdonare e trova il pareggio al 60′. La sfida continua a ritmi alti ma le squadra si dividono un punto. La Juventus rimane a quota 60, a +3 dalla Roma.