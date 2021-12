Termina 0-2 la gara delle 18.00 tra Bologna e Juventus, valida per la diciottesima giornata di Serie A. Un gol per tempo per i bianconeri: subito in vantaggio con Morata al 6′, poi il raddoppio di Cuadrado nella ripresa (69′). La formazione allenata da Allegri si porta così a pari punti con la Roma in classifica (31), mentre il Bologna rimane fermo a 24, momentaneamente al decimo posto, in attesa delle sfide di domani.