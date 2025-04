Serie A, Bologna-Inter 1-0: Orsolini lancia i rossoblù nella corsa al quarto posto. Nerazzurri in testa a pari punti con il Napoli

Nella sfida delle 18:00 di questo turno pasquale di Serie A, si sono sfidate in un incontro di alta classifica Bologna e Inter. I nerazzurri avevano l’obbligo di rispondere alla vittoria del Napoli per tenere al sicuro il primo posto. I rossoblù invece avevano bisogno dei tre punti per continuare a sognare la Champions League.

Dopo una brutta partita, molto nervosa è stata proprio la squadra di Italiano a trovare iil colpo vincente nel recupero firmato da Orsolini in rovesciata. Una vittoria pesante che lancia ancor di più gli emiliani per la corsa al quarto posto, di fatto rendendo il sogno della Roma molto più complicato. I giallorossi sabato prossimo affronteranno la squadra di Inzaghi in una delicatissima sfida per entrambe le compagini.