Finisce con la vittoria dei rossoblù la sfida delle 15 valida per la quarta giornata di Serie A che ha visto protagoniste il Bologna e il Genoa. Il Grifone era passato in vantaggio al minuto 63 con Ellertsson recuperati poi 10 minuti dopo dal gol di Castro mettendo la gara nuovamente in equilibrio. Completa la rimonta il gol di Orsolini su rigore oltre il decimo minuto di recupero regalando così i tre punti alla formazione di casa.

I rossoblù di Italiano faticano contro un Genoa solido che crolla nel finale dopo una partita giocata con ben 12 minuti di recupero.