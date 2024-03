Serie A, Empoli-Bologna 0-1. Fabbian regala i tre punti a Motta negli ultimi minuti

Nell’anticipo della 29esima giornata di Serie A il Bologna vince sul campo del Castellani di fronte ad un Empoli solido e attento. Tante occasioni create per gli ospiti che vanificano con Saelemaekers e Orsolini su tutti. Nel finale gli azzurri rimangono anche in 10 per un infortunio di Ebuhei, ma la squadra di Nicola aveva terminato i cambi. Poi nel finale Fabbian sfrutta una respinta corta di Caprile sul tiro di Calafiori e di piatto regala i tre punti. Il Bologna si porta così a 54 punti, a +6 dalla Roma.