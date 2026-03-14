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Serie A, Boga regala la vittoria alla Juventus: sorpasso su Roma e Como

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 14/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serie A, Boga regala la vittoria alla Juventus: sorpasso su Roma e Como

Un successo pesante in chiave classifica. La Juventus prosegue il proprio momento positivo e approfitta del turno per effettuare il sorpasso su dirette concorrenti nella corsa alle posizioni europee.

Al Bluenergy Stadium a decidere la sfida contro l’Udinese è la rete di Jeremie Boga al 38’, su assist di Kenan Yıldız. I bianconeri guidati da Luciano Spalletti sfiorano anche il raddoppio con Conceição, gol poi annullato per fuorigioco attivo di Koopmeiners.

Con questo risultato la Juventus centra il terzo risultato utile consecutivo e sale momentaneamente al quarto posto con 53 punti, superando Como e Roma, ferme a quota 51 e attese domani dallo scontro diretto del Sinigaglia. I friulani restano invece undicesimi a 37 punti dopo l’interruzione della recente mini-serie positiva.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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