È terminato anche l’ultimo match della 30ª giornata di Serie A: nel posticipo del lunedì sera il Sassuolo batte il Benevento per 1-0. Il gol decisivo arriva allo scadere del primo tempo con Barba che insacca nella propria porta nel tentativo di anticipare il tocco vincente di Raspadori. Gli uomini di De Zerbi scavalcano in classifica l’Hellas Verona, portandosi all’ottavo posto in solitaria a quota 43 punti.