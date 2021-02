Il primo match della domenica di Serie A finisce in parità. A Benevento è 1-1 tra la squadra di Pippo inzaghi e la Sampdoria. Apre le danze Caprari complice un incredibile errore di Audero che si fa beffare sul primo palo e da posizione defilata. Lo stesso portiere si rifà impedendo il radoppio dei padroni di casa in almeno due occasioni. I ragazzi di Ranieri non smettono di crederci e trovano il pari con Keita Balde su assist di Damsgaard.