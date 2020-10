Serie A: Benevento-Napoli 1-2, Parma-Spezia 2-2. A segno entrambi i fratelli Insigne

Terminano le partite delle 15.00 della quinta giornata di Serie A. 1-2 il risultato finale tra Benevento e Napoli allo Stadio Ciro Vigorito. Parma-Spezia allo Stadio Ennio Tardini termina sul 2-2. La formazione allenata da Gattuso conquista 11 punti e si piazza momentaneamente al secondo posto in classifica, alle spalle del Milan. In rete entrambi i fratelli Insigne, Roberto per il vantaggio iniziale dei padroni di casa (30′), e Lorenzo per gli azzurri (60′), deciso il gol di Petagna al 67′ per la vittoria. Il Parma conquista il pareggio grazie ad un calcio di rigore concesso al 91′ e trasformato da Kucka. In rete anche Gagliolo (34′), per lo Spezia Chabot (28′) e Agudelo (31′).