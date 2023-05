Serie A, Atalanta-Verona 3-1. La Dea supera la Roma in classifica

L’Atalanta manda un segnale forte per l’Europa. I beragamaschi superano il Verona in rimonta e complicano i piani salvezza della squadra di Zaffaroni. A Bergamo decidono le reti di Zappacosta, Pasalic e Hojlund. Eppure gli Scaligeri avevano iniziato bene trovando anche la rete del vantaggio, poi reso vano, di Darko Lazovic. Fatale l’errore di Montipò sulla seconda rete dell’Atalanta. Con questo risultato l’Atalanta sorpassa la Roma in classifica e aggancia il Milan in attesa di scoprire l’esito delle altre sfide della 36esima giornata. Non solo: con la sconfitta del Verona la Salernitana conquista matematicamente la salvezza.