Al Gewiss Stadium va in scena una partita intensa e ricca di emozioni tra Atalanta e Udinese, che si dividono la posta in palio con un 2-2 spettacolare nella gara valida per la 28ª giornata di Serie A. Un risultato che lascia sensazioni diverse alle due squadre: la Dea riesce a raddrizzare una partita che sembrava compromessa, mentre i friulani escono dal campo con il rammarico di aver visto sfumare una vittoria che sembrava ormai alla portata.

L’Udinese parte forte e mette subito in difficoltà la squadra di Palladino, trovando il doppio vantaggio grazie a una prestazione solida e organizzata. I bianconeri sfruttano al meglio le occasioni create e sorprendono i bergamaschi, che faticano a trovare ritmo e spazi nella prima parte di gara. L’Atalanta però reagisce nella ripresa: la Dea alza il baricentro, aumenta la pressione offensiva e riesce prima ad accorciare le distanze e poi a completare la rimonta, fissando il risultato sul 2-2.

Con questo pareggio l’Atalanta resta saldamente al settimo posto in classifica e rimane a un solo punto dalla Juventus, che questa sera sarà impegnata contro il Pisa. Pareggio dal sapore amaro invece per l’Udinese, protagonista di un’ottima prova a Bergamo ma costretta ad accontentarsi di un punto dopo aver accarezzato a lungo l’idea di portare a casa l’intera posta.