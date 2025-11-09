Serie A, Atalanta-Sassuolo 0-3: Juric sprofonda con la doppietta di Berardi

L’Atalanta continua sulla scia negativa questa stagione. La partita si sblocca con un rigore concesso al Sassuolo, che Berardi trasforma in gol al 29esimo minuto del primo tempo. Il raddoppio arriva, poi, con un gol di Pinamonti alla ripresa del secondo tempo. Berardi chiude infine la partita segnando il terzo gol al 66esimo minuto.
Bene il Sassuolo, che è scesa in campo con un’ottima prestazione. Male per l’Atalanta di Juric, nonostante le molte occasioni create da Scamacca, che non vede una vittoria in Serie A dal 21 settembre.