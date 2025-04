I bergamaschi ritrovano la vittoria battendo il Bologna 2-0 per la prima vittoria in casa del 2025, consolidando il terzo posto. Al Gewiss Stadium, dopo neanche tre minuti, i padroni di casa passano in vantaggio grazie al gol di Retegui e al 21esimo, Pasalic portato la Dea sul 2-0 mettendo in cassa forte il risultato. Nella ripresa infatti, i ritmi calano e i rossoblù non riescono a tornare in partita.

Gli uomini di Gasperini con questo successo, salgono a 61 punti, riprendendosi il terzo posto momentaneamente a -4 dal Napoli secondo. La squadra di Italiano invece, resta a quota 57 e scivolano al quinto posto salutando il posto in Champions League, venendo scavalcati dalla Juve.