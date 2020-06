Serie A, successi esterni di Bologna ed Atalanta. Il Napoli si impone sulla SPAL. Sassuolo-Hellas Verona 3-3

Prosegue la ventottesima giornata di Serie A, con quattro gare che si sono disputate a partire dalle 19:30. Successo in trasferta per l’Atalanta di Gasperini, che vince di misura sul campo dell’Udinese per 3 a 2, e si porta a +9 dalla Roma, blindando il quarto posto. Chi invece si avvicina alla squadra di Fonseca è il Napoli. I partenopei, impegnati al San Paolo contro la SPAL, vincono 3-1, con i gol di Mertens, Callejon e Younes. Di Petagna la rete del momentaneo 1-1. 6 reti a Reggio Emilia, dove l’Hellas Verona si fa raggiungere al novantasettesimo minuto dal Sassuolo, per il 3-3 finale. Si complica sempre di più la situazione in casa Sampdoria: arriva la terza sconfitta in tre partite dopo la ripresa del campionato, a Marassi il Bologna vince 2 a 1. Questa sera il turno verrà chiuso da Parma-Inter.