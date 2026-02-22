Si accende la 26ª giornata di Serie A e arrivano risultati che sorridono alla Roma. Dopo la caduta della Juventus contro il Como, anche il Napoli inciampa: alla New Balance Arena l’Atalanta si impone 2-1 in rimonta.

A sbloccare la sfida erano stati i partenopei con Beukema nel primo tempo. La squadra di Antonio Conte ha anche l’occasione per raddoppiare: calcio di rigore assegnato per un contatto tra Hien e Hojlund. Dopo l’on field review, però, l’arbitro Daniele Chiffi torna sui suoi passi e revoca il penalty, lasciando il punteggio sull’1-0. Nella ripresa cambia l’inerzia: prima Pasalic firma l’1-1, poi Samardzic completa la rimonta facendo esplodere Bergamo. Tre punti che rilanciano le ambizioni Champions della Dea, ora a -5 proprio dal Napoli. Per i giallorossi si tratta di un’occasione enorme. Questa sera, contro la Cremonese, la squadra capitolina può agganciare il Napoli al terzo posto e allungare a +4 sulla Juventus, a una settimana dallo scontro diretto. Un assist inatteso che la Roma è chiamata a trasformare nel colpo che può cambiare la corsa europea.