Terminano le gare delle 20.45 di questo sabato di Serie A. Netta vittoria dell’Atalanta, che dopo la sconfitta contro il Frosinone si impone per 3-0 al Gewiss Stadium contro il Monza. A segno per i nerublù Ederson al 35′ e Scamacca, che all’esordio da titolare sigla una doppietta in 20 minuti. La Lazio dopo le sconfitte con Lecce e Genoa torna alla vittoria conquistando il Maradona per 1-2 grazie ai goal di Luis Alberto e il nuovo arrivo Kamada.