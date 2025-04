L’Atalanta non va oltre il pareggio contro il Lecce, con il match che si conclude 1-1, un risultato che porta con sé un forte messaggio di protesta. La squadra giallorossa, profondamente scossa dalla tragica scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita, è scesa in campo con maglie completamente bianche, senza i tradizionali colori sociali, per protestare contro la mancata concessione del rinvio della partita.

La partita è stata combattuta sin dai primi minuti. Il club pugliese, nonostante il carico emotivo, ha sbloccato la gara al 29’ con gol di Karlsson su rigore, ma l’Atalanta ha risposto al 69’ con Retegui, che ha segnato anche lui dal dischetto. Il pareggio lascia l’Atalanta con 65 punti e il Lecce con 27.