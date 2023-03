Serie A, Atalanta-Empoli 2-1. Hojlund completa la rimonta e riporta i nerazzurri alla vittoria

L’Atalanta torna alla vittoria non con poca sofferenza. La squadra di Gasperini, reduce da un periodo negativo e complicato si rialzano grazie alle reti di De Roon e Hojlund. La Dea è riuscita ad agguantare i tre punti in rimonta: nel primo tempo l’Empoli era passato in vantaggio con Ebuhei ma non è bastato. I toscani, giunti alla quinta sconfitta consecutiva, recriminano per aver sciupato per due volte in avvio di ripresa con Caputo la rete del raddoppio che avrebbe probabilmente scritto un’altra storia.