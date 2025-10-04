Parità e spettacolo al Gewiss Stadium di Bergamo, dove Atalanta e Como hanno dato vita a una sfida equilibrata e combattuta fino all’ultimo minuto. Le due squadre, protagoniste di un buon avvio di stagione, si sono affrontate a viso aperto nella sesta giornata di Serie A, chiudendo sull’1-1 un match che ha regalato emozioni soprattutto nella prima frazione di gioco

i nerazzurri di Ivan Jurić sono passati in vantaggio al 6’ grazie a un gran destro di Lazar Samardžić, ma il Como di Cesc Fàbregas ha reagito con carattere, trovando il pareggio al 19’ con Máximo Perrone, bravo a farsi trovare pronto in area. Nella ripresa le occasioni non sono mancate da entrambe le parti, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il guizzo decisivo.

Con questo pareggio, l’Atalanta sale a 10 punti in classifica, mentre il Como raggiunge quota 9. Un risultato che lascia aperta la lotta nelle zone europee e offre alla Roma, impegnata domani a Firenze, l’opportunità di allungare il proprio vantaggio sui bergamaschi.