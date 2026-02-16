La Serie A compra il Fantacalcio.

L’assemblea di Lega tenutasi oggi a Milano, come annunciato dal presidente Ezio Simonelli, ha deliberato l’acquisizione di Quadronica, la srl nata nel 2008 che gestisce il gioco e il relativo portale.

Secondo quanto raccolto da tuttomercatoweb.com, l’operazione andrà in porto per circa 18 milioni, grazie a un finanziamento da rimborsare in piccole tranche con gli utili dei club, in modo da non gravare sulle loro finanze in modo eccessivo. In questo modo la Lega, che già vantava un 10% tramite altri accordi, salirà al 51% delle quote, con l’obiettivo di migliorare il prodotto e renderlo sinergico alle proprie strategie.

La delibera è stata approvata con 15 voti favorevoli: contrari Napoli, Como e Fiorentina; astenute Roma e Cremonese. Formalmente, la gestione aziendale del Fantacalcio sarà affidata a una Newco, nel cui CdA siederanno tre membri in quota Lega Serie A, più i due fondatori di Quadronica, Nino Ragosta e Luigi Cutolo.