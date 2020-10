Serie A, accordo Parma ASL: nuovo tampone prima dell’Udinese

Ulteriore tampone prima della partenza per Udine. Secondo quanto riferito dall’Ansa è questo l’accordo trovato tra l’Asl e il Parma che potrà andare in Friuli solo se l’esito sarà negativo. La partita è programmata per domani alle 18 e si giocherà alla Dacia Arena. Nessun rinvio precauzionale di un giorno, come si era sentito nella mattinata. I risultati del test sui giocatori del Parma ci saranno nel pomeriggio poi la squadra partirà per il ritiro di Udine, dove sarà effettuato il tampone di prassi che il protocollo indica a 24 ore di distanza dal fischio di inizio della gara. La situazione attuale è caratterizzata da 5 giocatori postivi, di cui uno sintomatico. La squadra è comunque in isolamento fiduciario.