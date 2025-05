Nel sabato della 35ª giornata di Serie A, l’Udinese trova un successo prezioso in battendo il Cagliari 1-2 in trasferta. Al Unipol Domus i friulani passano in vantaggio al 27’ con un gran gol di Zarraga, ma vengono subito raggiunti al 35’ dai sardi con Zortea. Nella ripresa, è Kristensen al 67’ a siglare la rete decisiva che regala tre punti pesanti che mancavano in casa Udinese.

Diverso il copione al Tardini, dove il Como riesce a imporsi sul Parma con uno 0-1 firmato da Strefezza al 79’. Una vittoria di misura, ma fondamentale, che conferma il grande momento dei lombardi, con 5 vittorie di seguito record personale in Serie A, bravi a gestire il vantaggio nei minuti finali e a portare a casa un risultato importando e complicando la situazione del Parma in ottica salvezza.