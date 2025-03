La stagione corrente ancora non è finita – tanti, infatti, i piazzamenti ancora da decidere, dalla squadra campione a quelle retrocesse, passando per i piazzamenti europei – ma la Lega Serie A pensa già alla prossima. Come comunicato tramite una nota ufficiale, il prossimo campionato comincerà domenica 24 agosto (in realtà già il 23 con gli anticipi) e terminerà domenica 24 maggio 2026.