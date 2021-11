Serie A, 1-1 tra Milan e Inter. Gol di Calhanoglu, autorete di De Vrij. Tatarusanu para un rigore a Lautaro

Termina anche l’ultima gara della dodicesima giornata di campionato prima della sosta per le nazionali, con il big match tra Milan e Inter. Finisce il parità il derby della Madonnina, entrambe nel primo tempo le due reti. I nerazzurri passano in vantaggio dal dischetto con il gol dell’ex firmato da Hakan Calhanoglu (11′), poi il pareggio al 17′ con l’autogol di De Vrij. Al 27′ Doveri concede un secondo rigore all’Inter, ma Tatarusanu para su Lautaro. Il Milan perde l’occasione per conquistare il primo posto in solitaria, ma rimane comunque in testa a pari punti con il Napoli (32), mentre i nerazzurri rimangono al terzo posto con 25 punti.