Sergio Oliveira: “Zaniolo ha fatto la scelta migliore”

Corriere dello Sport (R. Maida) –Benvenuto, Nicolò. “Io dico che ha fatto la scelta giusta: qui si dice la verità e crescerà”. Parola di Sergio Oliveira, che con Zaniolo ha condiviso sei mesi alla Roma vincendo la Conference League a Tirana per poi trasferirsi al Galatasaray. Nel giro di qualche settimana i due torneranno a giocare insieme.

Sergio, come vanno le cose laggiù?

”Eh, non bene purtroppo. Tutta la Turchia sta piangendo i suoi morti. In questo momento non c’è tempo né modo di pensare al calcio”

Come calciatori vi state mobilitando con gli aiuti , sia finanziari che logistici.

“Stiamo facendo quello che possiamo. Ma se non vivi que ste tragedie non sei nelle condizioni di immaginare cosa significhino. Ci sono decine di migliaia di persone che non hanno più niente a 30, 40 o 50 anni. Nulla può essere di consolazione a chi perde tutto”

Ad Istanbul la situazione è tranquilla.

“Sì, stiamo tutti bene. E’ una città meravigliosa. Ora dobbiamo solo avere pazienza, prima che riprenda l’attività”

Ha sentito Zaniolo?

“In verità ancora no. Ma quando ho saputo che sarebbe arrivato al Galatasaray sono stato molto contento. Per lui e per noi”

Per lui perché?

“Perché dopo il periodo che ha vissuto nella Roma senza essere protagonista potrà rilanciarsi giocando a buoni livelli. Qui possiamo vincere il campionato e poi magari vivere una grande avventura in Champions. Il Galatasaray sta investendo molto, come avete visto anche con Icardi e Mertens, per tornare leader in Turchia e sfidare le grandi del panorama internazionale”

Zaniolo ha rifiutato la Premier League però. Il meglio.

“Non sono d’accordo. Il campionato turco è meno semplice di quanto si pensi. Ci sono tanti giocatori e allenatori bra-vi. Inoltre se fosse andato al Bournemouth Zaniolo avrebbe lottato per non retrocedere. Qui invece troverà una squadra che punta a battere ogni avversario”

Nicolò si è guadagnato, a torto o a ragione, la fama di una testa calda.

“Tutti sappiamo essere un po’ cattivi quando le cose non vanno come vorremmo… Nel caso di Nico, che ho conosciuto come un ottimo professioni-sta, penso che si sottovaluti la giovane età: a 23 anni non si è ancora completamente maturi. Ma lui ha un potenziale enorme e sono convinto che a Istanbul lo dimostrerà”

Sei mesi alla Roma cosa hanno lasciato a Sergio Oliveira, oltre all’ottimo eloquio italiano?

“E’ stata una meravigliosa esperienza sotto ogni punto di vista. La società è organizzata e seria. Purtroppo sono rimasto poco e alla fine della stagione ho deciso di cogliere questa opportunità al Galatasaray. Ma posso solo parlare bene della Roma, che sarò felice di ritrovare in amichevole l’estate prossima”

E di Mourinho cosa dica?

“Per me è il numero 1. Mai visto un allenatore così. Mi è piaciuto da subito perché ha la mia stessa mentalità: vuole vincere sempre e poi dice le cose in faccia. Non è da tutti”

La Roma di Mourinho è sempre criticata.

“A me sembra che stia facendo molto bene. Nel calcio l’estetica non conta, contano i risultati. E lui li sta ottenendo”