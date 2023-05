Sergio Oliveira, attuale centrocampista del Galatasaray ed ex giocatore della Roma, si è congralutato con Mourinho per il passaggio del turno in finale di Europa League. Alla squadra giallorossa è bastato il pareggio nel ritorno delle semifinali per staccare il pass per Budapest. Il portoghese si è congratulato sui social: “Sei lo Special One per diversi motivi, mister. Sono felice per tutti”