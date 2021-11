Serena Salvione nuova direttrice commerciale

Corriere dello Sport (R. Maida) – È in arrivo un nuovo direttore commerciale per la Roma. Si chiama Serena Salvione, che lascia il Napoli dopo cinque anni di lavoro molto apprezzato da Aurelio De Laurentiis.

Campana di Amorosi, provincia di Benevento, Salvione ha 41 anni e si è laureata in economia aziendale con una tesi sullo sport alla Bocconi di Milano. Ha ricoperto un ruolo nel settore marketing anche alla Juventus, la squadra per cui faceva il tifo da bambina, tra il 2007 e il 2012. Ma la sua esperienza nello sport, notata dai Friedkin e dal nuovo a.d. della Roma Pietro Berardi, si è ampliata negli Stati Uniti con un quadriennio nell’Nba.

Nel Napoli si era specializzata sul mercato del Sud Est asiatico. Adesso proverà a sviluppare il marchio dell’As Roma in un compartimento che già prevede la presenza dell’olandese Max Van den Doel, manager arruolato nello scorso mese di marzo. È in uscita invece il supervisore dell’area Francesco Calvo, scelto a suo tempo da Guido Fienga: ha già dato da tempo le dimissioni.