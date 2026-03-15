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Serata di relax per Dybala: cena in zona Piramide e selfie con i tifosi

Redazione
Pubblicato 2 ore fa il 15/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Serata di relax per Dybala: cena in zona Piramide e selfie con i tifosi

Serata all’insegna della tranquillità per Paulo Dybala. L’attaccante della  Roma ieri sera è stato avvistato a cena in un noto locale romano nella zona Piramide, concedendosi qualche ora di relax.

L’argentino ha scelto il Ristorante Consolini, dove ha potuto gustare alcuni piatti della tradizione capitolina. Non sono mancati anche i momenti con i tifosi: diversi presenti nel ristorante hanno colto l’occasione per scattare selfie e scambiare qualche parola con la Joya. Per Dybala si tratta di giorni particolari, arrivati a pochi giorni dalla nascita della sua primogenita Gia e dopo l’operazione al ginocchio. Il numero 21 giallorosso è attualmente impegnato nel percorso di recupero e spera di poter tornare a disposizione verso la fine di aprile. Nel frattempo continua ad allenarsi e a gestire i tempi della riabilitazione, senza rinunciare a qualche momento di svago.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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