Serata da incubo, Fonseca: “Tutto male, mancato il coraggio”

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – E’ stata una disfatta romanista, nella serata in cui si è celebrato Diego Armando Maradona. La formazione di Fonseca ha trovato la prima sconfitta sul campo in campionato, ma il 4-0 finale dà la dimensione della differenza di valori espressi in campo. La Roma non perdeva in Serie A dallo scorso 5 luglio, proprio al San Paolo contro il Napoli. La squadra di Fonseca è così raggiunta in classifica da Napoli e Juventus, a meno uno da Inter e Sassuolo e a meno 6 dal Milan capolista. Non può essere soddisfatto il tecnico portoghese: “C’è stato poco coraggio pe affrontare una squadra come il Napoli. Loro hanno meritato di vincere e noi non abbiamo fatto niente per portare a casa il risultato. Abbiamo sbagliato contro una squadra fortissima, tutte le gare sono test per la mia squadra, stavolta non abbiamo giocato bene. Quando è così dobbiamo resettare e correggere quello che non è andato per il verso giusto. Niente scuse, non abbiamo giocato bene e loro hanno fatto quello che volevano. Il Napoli è una grande squadra e i nostri errori gli hanno dato maggiore fiducia”.