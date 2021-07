Separati in casa. Da Pedro a Pastore: quelli con la valigia

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Justin Kluivert non è nemmeno passato da Trigoria. La Roma lo ha esentato dalla Lista B vista la chiusura della trattativa col Nizza. Per il resto al Centro Sportivo ieri si sono visti i giocatori che non rientrano nei piani tecnici di Mourinho. Nessuno si accordato con altre squadre ed ora si alleneranno sotto il sole torrido di Trigoria. Pinto dovrà essere bravo a cederli, magari senza fare una minusvalenza. Il nome più eclatante tra quelli inseriti è Pedro. Sta cercando una squadra per chiudere degnamente una grande carriera. Dopo aver firmato un contratto di tre anni non si aspettava che la sua storia con la Roma potesse finire così presto. Umore non al massimo anche per Robin Olsen che piace molto in Premier e al Lille. Non si può fare lo stesso discorso di interessamenti per Pastore. Sta lavorando da solo e non ha la possibilità di farsi vedere per mostrare di essere pronto fisicamente e ora trovare una squadra non è facile. Di certo la Roma vuole alleggerire il monte ingaggi e ha necessità cedere lui, Pedro e tutti gli altri per far pesare meno il bilancio. Nella lista degli esuberi ci sono anche Santon che sembra vicino alla cessione anche se non si è ancora accordato per la buonuscita, e Fazio. Altro nome pesante è quello di Nzonzi che ha uno stipendio da oltre 4 milioni ed no è in buoni rapporti con la società dopo aver rifiutato il Benfica. Spera di tornare in Francia.