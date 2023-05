Seoane: “Mi aspetto una partita simile all’andata. La Roma avrà agio a difendere e ripartire”

È da big?

“Se guarda il Leverkusen, questi giocatori sono tutti molto forti tecnicamente, sono creativi e hanno velocità. Serve sempre un ambiente che ne sfrutti le caratteristiche, Diaby ha qualità diverse rispetto a Wirtz e Schick, ha velocità sia nel corto che nel lungo. Può essere calciatore da possesso palla ma anche da contropiede, come sta giocando Xabi Alonso. È giovane e ha già due-tre stagioni ad alto livello… Insomma, avrà molto mercato”.

In casa il Bayer ha più forza… “Ha un’idea più offensiva, hanno più responsabilità e possesso. Però se guardiamo la Roma… Hai El Shaarawy, Abraham, Belotti, Dybala, almeno due di loro escono dalla panchina e possono cambiare il corso della partita. Sarà tutto molto equilibrato, il Leverkusen dovrà prendere più rischi. Mi aspetto una Roma simile all’andata, non rinuncerà ad attaccare ma si sentirà molto comoda nella situazione. Difende bene, è aggressiva, poi questi talenti, con il risultato in bilico, possono dare qualcosa di più”.

E poi c’è Mourinho.

“Ha sempre dimostrato qualità nel leggere la partita, soprattutto nelle coppe dove ci sono 180 minuti. Sa gestire molto bene, tatticamente, ha idea di come giocarla. Sa convincere la squadra della sua idea e del suo pensiero, sa creare un certo tipo di ambiente, di convincere di arrivare alla meta. I giocatori vanno in campo per morire per l’obiettivo”.

Come con l’Inter, salvo poi calare al suo addio…

“È normale che ci siano alti e bassi quando c’è molto lavoro, dietro. Dopo un ciclo ci può essere un calo, con Mourinho c’è una richiesta mentale molto alta, soprattutto se arrivi fino in fondo. Ci può stare si perda qualcosa, ma è da sottolineare la capacità, non la mancanza successiva. Da allenatore vuoi creare qualcosa in un ciclo corto di due-tre anni, in una stagione è molto difficile. Mourinho crea degli step di crescita di un paio di anni per arrivare, spesso un club cerca questo per il proprio step di crescita. Non tutti si possono mantenere a un certo livello per tanti anni: c’è anche la concorrenza, se vinci con l’Inter poi Juventus, Milan, Roma e Napoli mica stanno a guardare”.