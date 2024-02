Il Tempo (M. Cirulli) – Sarà un’Olimpico tutto a tinte giallorosse quello della gara di ritorno con il Feyenoord il prossimo 22 febbraio. Dopo la decisione di precludere la trasferta in Italia ai tifosi olandesi – così come al contrario i romanisti non potranno sostenere la loro squadra al De Kuip giovedì – per evitare ulteriori scontri dopo gli avvenimenti del 2015 e quanto successo a Tirana nella finale di Conference League, il club giallorosso ha deciso di utilizzare lo stesso il settore solitamente dedicato ai supporter avversari, rendendolo disponibile al proprio pubblico. A partire da questa mattina, dalle ore 12 sarà possibile acquistare i tagliandi dei Distinti Nord Ovest al costo di 35 euro a persona – con una riduzione di 10 euro per gli under 16, con la possibilità di comprare fino a un massimo di 4 biglietti stesse logiche della vendita libera.

Un’occasione in più per assistere a una notte europea: a causa dei numerosi sold out consecutivi verificatisi negli ultimi 2 anni e mezzo è sempre più difficile reperire un biglietto per veder giocare Dybala e compagni. Sugli spalti si ripeterà quindi quanto visto già nella scorsa stagione contro il Feyenoord: in quell’occasione la squadra allenata da Mourinho riuscì a ribaltare il risultato negativo dell’andata (1-0 in Olanda a causa della rete di Weiffer) grazie al gol di Dybala nel finale e soprattutto le reti di El Shaarawy e Pellegrini nei tempi supplementari che sancirono il definitivo 4-1.