Pagine Romaniste (R. Mecucci) – La Roma è attesa questa sera all’Ibrox Stadium per affrontare i Rangers nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Una sfida che sa di dentro o fuori, una partita che può indirizzare il destino europeo dei giallorossi. Ma soprattutto, è una serata che può segnare un punto di svolta per Lorenzo Pellegrini.

Con Dybala e Bailey fuori causa, le luci si accendono inevitabilmente su di lui. Non c’è più tempo per nascondersi dietro le assenze o le rotazioni. Oggi, per necessità o per orgoglio, Pellegrini deve prendersi la Roma sulle spalle. Deve dimostrare di essere quel leader che da anni gli si chiede di diventare, ma che troppo spesso è rimasto un’idea più che una realtà.

Perché diciamolo chiaramente: le qualità tecniche di Pellegrini non sono mai state in discussione. Visione di gioco, inserimenti, piedi educati. Ma il problema è sempre stato un altro: la continuità. Troppo spesso il numero 7 romanista è sparito nei momenti decisivi, lasciando un vuoto che un capitano non può permettersi di creare. E oggi, in uno stadio caldo come l’Ibrox, contro una squadra ferita ma mai doma, non ci sarà spazio per le mezze misure.

Gasperini ha bisogno di un faro, di un uomo che guidi i compagni in mezzo alla tempesta. E se non ora, quando? Pellegrini ha l’occasione di zittire i critici, di scrollarsi di dosso l’etichetta di “talento incompiuto” e di scrivere una pagina importante della sua carriera. Non servono giocate spettacolari, ma presenza, carattere, fame. Quelle qualità che fanno di un buon giocatore un grande capitano.

La Roma ha bisogno di punti, ma soprattutto ha bisogno di un leader. E questa sera, più che mai, gli occhi di tutti saranno puntati su Lorenzo Pellegrini. È il momento della verità. È il momento di diventare grande