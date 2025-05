La Repubblica (M. Juric) – L’attacco diretto alla direzione arbitrale, con polemica davanti alle telecamere, ha mostrato una versione inedita di Claudio Ranieri. Evidentemente deluso dal risultato del Gewiss Stadium, di come è arrivata la sconfitta contro l’Atalanta e dell’occasione persa per raggiungere il quarto posto. L’allenatore della Roma era il primo a credere nella rincorsa Champions nonostante le tante smentite delle ultime settimane: “Sarebbe un miracolo raggiungerla”. Per la Roma nulla è ancora precluso, certo. Ci sono ancora i match contro Milan e Torino. Ma il match point di Bergamo era l’occasione giusta per dare un segnale forte a Juventus e Lazio. Invece la partita si è chiusa tra le polemiche sull’arbitraggio di Sozza e l’intervento del Var.

Un finale che minaccia seriamente di impedire alla Roma di tornare nell’Europa dei grandi, sette anni dopo l’ultima volta. Addio al biglietto da visita per convincere il nuovo allenatore a sposare il progetto giallorosso. La qualificazione in Champions avrebbe un ritorno economico fondamentale per il bilancio del club. Un assegno pronto all’uso da 50 milioni di euro, più tutti i ricavi derivanti dalle 8 partite del girone. Ossigeno fondamentale per un club stretto nella morsa del financial fair play. Nulla da fare. Lo scenario, dopo la sconfitta di Bergamo, non è dei migliori. Difficile da digerire, almeno a caldo, per il futuro senior advisor della Roma. Quel Claudio Ranieri che solo pochi giorni fa ha partecipato ad una lunga riunione con Dan Friedkin per programmare il futuro del club, parlando con il presidente del nuovo allenatore e di mercato.

Senza i soldi della Champions diventa tutto più difficile. La Roma dovrà vendere almeno un big per far quadrare i conti. E il nome individuato è quello di Mile Svilar, nonostante la trattativa ancora in corso per il rinnovo. A Trigoria, nonostante la delusione di Bergamo, resta la speranza di chiudere il campionato con due vittorie e aspettare un doppio passo falso di Juventus e Lazio.