Inter, si ferma Sensi per una distrazione del bicipite femorale destro. È in dubbio per la Roma

Il centrocampista dell’Inter Stefano Sensi si è fermato durante l’allenamento di ieri per un problema fisico. Il nerazzurro, dopo gli accertamenti, ha riscontrato una distrazione del bicipite femorale destro. Diventa così in dubbio per il match contro la Roma in programma per il 19 luglio. Questo il comunicato ufficiale dell’Inter:

“Stefano Sensi si è sottoposto oggi a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un problema riscontrato durante l’allenamento di ieri. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione del bicipite femorale destro. Le sue condizioni saranno rivalutate settimana prossima”.