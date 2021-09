Oggi ha lavorato con la squadra, poi al termine dell’allenamento si è confrontato a lungo con lo staff di Mourinho. Argomento della discussione: le sensazioni avute in campo dopo aver testato il ginocchio per la prima volta in un allenamento completo dopo l’infortunio. Come riporta Il Corriere dello Sport, le sensazioni sono positive. Ora deciderà Mourinho se farlo giocare o non rischiare schierando Calafiori.