Segnati 555 gol. Vinti 2 trofei e 2 altre volte arrivati in finale

Corriere della Sera (M. Perrone) –La Roma ha segnato 555 gol nelle coppe europee moderne: 269 tra Uefa ed Europa League, 148 in Coppa Campioni/Champions League, 71 nella Coppa delle Fiere, 34 nella Coppa Coppe e 33 nella Conference. Ha vinto 2 di queste 5 competizioni: la Coppa delle Fiere nel 1960-61 (2-2 e 2-0 nella finale andata/ritorno col Birmingham) e la Conference (1-0 al Feyenoord l’anno scorso a Tirana). E andata in finale in altre 2, perdendo col Liverpool in Coppa Campioni all’Olimpico (1983-84, 1-1 ai supplementari, poi 2-4 ai rigori) e con l’Inter in Uefa (1990-91, 0-2 e 1-0). L’ha solo sfiorata in Coppa Coppe, eliminata dal sorteggio in semifinale col Gorik Zabrze (1969-70) dopo tre incontri, 1-1, 2-2 dts e 1-1 dts nello spareggio.