Segna Zaniolo. Abraham entra e sbaglia il rigore

Il Tempo (E.Zotti) – La Roma riparte dalle sue certezze. La difesa a tre come marchio di fabbrica e una spiccata propensione a rendersi pericolosa sui calci piazzati. Sono questi elementi che emergono dalla seconda amichevole del ritiro in Portogallo, disputata ieri sera e vinta 2-0 con il Portimonense. A decidere il match sono stati i gol realizzati al 27′ da Tripi sugli sviluppi di un corner battuto da Pellegrini, e Zaniolo al 71′. Per il capitano si è trattato dell’esordio stagionale, oltre a lui anche Rui Patricio, Spinazzola e Cristante sono scesi in campo dal 1′. Nella ripresa tanti cambi, con la prima apparizione stagionale di Abraham, che ha sbagliato un rigore, e gli ingressi di Celik, Matic e Zaniolo. Lo Special One stavolta ha deciso di dare la fascia da capitano al numero 22, che ha ripetuto la stessa prestazione andata in scena contro il Sunderland: traversa e gol in 45′. Bocciatura invece per Felix, schierato tra i titolari e richiamato in panchina dopo 30′. Infermeria: brutte notizie per Darboe, costretto a chiedere il cambio a metà ripresa per un problema al ginocchio. I primi esami parlano di un trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento del collaterale.