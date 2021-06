Se il gol è Schick diventa una perla

Il Messaggero – Un gol eccezionale quello messo a segno da Patrik Schick, ex attaccante della Roma oggi in forza al Bayer Leverkusen, nel match della sua Repubblica Ceca contro la Scozia. Una conclusione dall’altezza del centrocampo che finisce dritta nella porta scozzese ed illumina Hampden Park – Schick aveva già segnato anche di testa -. L’attaccante ex Samp aveva stregato Roma e Juventus ai tempi della Sampdoria: l’avevano spuntata i giallorossi, che per una cifra importante ottennero però quasi solo prestazioni deludenti.