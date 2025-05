La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – A Firenze, ovviamente, si è parlato anche di squadra, soprattutto tra Gian Piero Gasperini e Florent Ghisolfi, il responsabile dell’area tecnica della Roma. Discorsi che ora sembrano anche prematuri, considerando che la Roma e Gasperini dovranno aggiornarsi per capire se venirsi davvero incontro o meno. Ma dei ragionamenti di massima sono già stati fatti sulla squadra attualmente a disposizione della Roma. E sui possibili rinforzi. Niente Le Fée, tanto per intenderci, ma giocatori adatti al calcio di Gasperini. Che, ovviamente, ripartirà da quel 3-4-2-1 che è un po’ il suo marchio di fabbrica. Gasp usa un centrocampista (ad oggi Cristante) che si abbassa per costruire insieme al difensore centrale, coni due “braccetti” che si alzano e allargano per creare ampiezza, al fianco dell’altro centrocampista. Contemporaneamente pure gli esterni si alzano, allineandosi ai trequartisti per formare una linea a 4 alle spalle della punta. Dei trequartisti uno si allarga (potrebbe essere Soulé) o svaria, l’altro si accentra (Dybala?) .

In fase di non possesso, invece, la marcatura a uomo a tutto campo. Ecco perché serviranno giocatori di corsa e muscoli. Gli uomini della rosa attuale a Gasperini piacciono Angeliño, Ndicka, Svilar, Mancini, Koné, Pisilli, Celik ed El Shaarawy (che ha lanciato al Genoa e chiesto all’Atalanta) e sarebbe felice anche della conferma di Saelemaekers. Chi sono invece quelli che rischiano? Il mirino è su 4 big, giocatori che sembrano poco funzionali al suo sistema: Pellegrini, Dovbyk, Paredes e Dybala (che il Gasp ha già avuto a Palermo nel 2012).

Paredes è troppo statico per il suo centrocampo, Pellegrini e Dybala non hanno quell’atletismo che chiede ai trequartisti (anche per fare la fase difensiva) , mentre Dovbyk non fa reparto come vorrebbe. Ma poi chissà, magari lavorandoci su Gasperini riuscirà a risolvere anche questi problemi. Tra i suoi pupilli Gasperini avrebbe potuto portarsi appresso Pasalic (che ha i giusti tempi di inserimento e un’ottima gestione del pallone) , ma il croato sta per rinnovare con l’Atalanta. Un altro nome che potrebbe finire sul taccuino è quello di Gosens, che il Gasp ha di fatto creato e lanciato e che potrebbe venire a fare coppia a sinistra con Angeliño.