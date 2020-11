Scudetto Roma, adesso la quota è scesa a 17

Corriere dello Sport – La Roma di Fonseca viene da una serie utile di 15 risultati utili consecutivi (considerando la gara di Verona come fosse terminata in parità sul campo) con 11 vittorie e 4 pareggi. Una squadra che sta andando per il momento oltre le aspettative dei tifosi ma anche dei bookmakers. Basta osservare solo le valutazioni degli analisti di Planetwin365, che soltanto venti giorni fa davano la Roma lontanissima dalle favorite, a 51. Quota scesa a 46 dopo il 3-3 di San Siro con il Milan e ridotta a 36 dopo la vittoria interna con la Fiorentina. Ora, all’indomani del successo di Marassi, il trionfo finale della Roma è un’ipotesi che vale 17 volte la scommessa. Ancora distanti, comunque, le candidate principali al tricolore: la Juventus è a 2,85, l’Inter a 3,55, il Napoli è sceso a 5,75, il Milan a 6,25. La Roma segue l’Atalanta, data a 9,00.